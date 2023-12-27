11 цистерн с товаром бизнесмена незаконно удерживались в Шымкенте

11 цистерн с товаром предпринимателя незаконно удерживал правоохранительный орган, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

Фото: пресс-служба главной транспортной прокуратуры

Мобильная группа Шымкентской транспортной прокуратуры по защите прав предпринимателей в ходе одной из проверок установила незаконное задержание 11 вагонов-цистерн на станционных железнодорожных путях.

Так, правоохранительный орган провел проверочные мероприятия без оснований, в нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, игнорируя документы на товары, где было указано, что это не относящаяся к нефтепродуктам жидкость нафта.

За простой вагонов КТЖ выставил бизнесмену счет в 800 тысяч тенге.

Помимо этого добросовестный предприниматель понес серьезный ущерб из-за нарушения сроков поставки товара и испортил деловую репутацию.