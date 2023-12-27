11 цистерн с товаром бизнесмена незаконно удерживались в Шымкенте

11 цистерн с товаром предпринимателя незаконно удерживал правоохранительный орган, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру
Мобильная группа Шымкентской транспортной прокуратуры по защите прав предпринимателей в ходе одной из проверок установила незаконное задержание 11 вагонов-цистерн на станционных железнодорожных путях.
Так, правоохранительный орган провел проверочные мероприятия без оснований, в нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, игнорируя документы на товары, где было указано, что это не относящаяся к нефтепродуктам жидкость нафта.
За простой вагонов КТЖ выставил бизнесмену счет в 800 тысяч тенге.
Помимо этого добросовестный предприниматель понес серьезный ущерб из-за нарушения сроков поставки товара и испортил деловую репутацию.
«Только после принятых прокурорских мер товар бизнесмена проследовал по своему маршруту. Виновных сотрудников правоохранительного органа привлекли к дисциплинарной ответственности. Для принятия процессуального решения материалы в отношении них направлены в антикоррупционную службу», — подытожили в надзорном органе.