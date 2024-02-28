11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии

А также 6 серебряных и 4 бронзовых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
В Нью-Кларк-Сити (Филиппины) завершился второй день чемпионата Азии по водным видам спорта.
Результаты наших спортсменов приводятся ниже.
Плавание:
Адильбек Мусин - 100 метров баттерфляем («золото»)
Аделаида Пчелинцева - 50 метров брассом («золото»)
Софья Сподаренко - 100 метров баттерфляем («золото»)
Диана Тасжанова - 1500 метров вольным стилем («серебро»)
Арсен Кожахметов - 50 метров брассом («золото»)
София Абубакирова - 50 метров вольным стилем («золото»)
Максим Сказобцов - 100 метров баттерфляем («золото»)
Егор Попов, Арсен Қожахметов, Максим Сказобцов, Даниил Черепанов - эстафета 4 по 100 метров («золото»)
Даниил Черепанов - 50 метров вольным стилем («серебро»)
Диана Жумагұлова и Анабелла Кочкина, прыжки в воду («золото»)
После второго дня в активе сборной Казахстана 21 медаль (11 золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых).