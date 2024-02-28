11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

А также 6 серебряных и 4 бронзовых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: НОК РК

В Нью-Кларк-Сити (Филиппины) завершился второй день чемпионата Азии по водным видам спорта.

Результаты наших спортсменов приводятся ниже.

Плавание:

Адильбек Мусин - 100 метров баттерфляем («золото»

Аделаида Пчелинцева - 50 метров брассом («золото»

Софья Сподаренко - 100 метров баттерфляем («золото»

Диана Тасжанова - 1500 метров вольным стилем («серебро»)

Арсен Кожахметов - 50 метров брассом («золото»

София Абубакирова - 50 метров вольным стилем («золото»)

Максим Сказобцов - 100 метров баттерфляем («золото»

Егор Попов, Арсен Қожахметов, Максим Сказобцов, Даниил Черепанов - эстафета 4 по 100 метров («золото»)

Даниил Черепанов - 50 метров вольным стилем («серебро»

Диана Жумагұлова и Анабелла Кочкина, прыжки в воду («золото»)

После второго дня в активе сборной Казахстана 21 медаль (11 золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых). 

 

#чемпионат Азии #результаты #пловцы

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