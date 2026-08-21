Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специальные онлайн-сервисы будут запущены на избирательных участках 23 августа. Их внедрение направлено на обеспечение полноты учета избирателей и создание дополнительных условий для реализации гражданами своего конституционного права на участие в выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК

Первый из них позволяет непосредственно на избирательном участке проверить наличие регистрации гражданина по месту жительства. Второй - оформить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Так, сервис проверки регистрации граждан используется членами комиссий при обращении гражданина, который оказался не включенным в списки избирателей. Если по результатам проверки выяснится, что у гражданина есть постоянная регистрация по адресу в границах избирательного участка, комиссия включит его в список избирателей, выдаст бюллетень и он сможет проголосовать. Этот сервис доступен на 5 106 избирательных участках по всей стране.

Если у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства в Казахстане, ему поможет второй сервис – «Временная регистрация». На 221 избирательном участке в этот день будут открыты «мини ЦОНы». Их сотрудники смогут временно зарегистрировать гражданина по адресу избирательного участка. После регистрации и проверки данных, человека также включат в список избирателей и выдадут бюллетень для голосования.