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Президент
110 чиновников-руководителей изобличили в коррупции в Казахстане

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет руководителя антикоррупционного ведомства о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

По данным агентства, за неполные 5 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1000 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц, 110 из которых – руководители различного уровня.

Олжас Бектенов информировал о ходе исполнения поручения Президента по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба. С начала года в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 млрд тенге. 

Главе государства было доложено, что агентством приняты меры по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства в бизнес. Разработан алгоритм действий, в соответствии с которым начало расследований и любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом.

Наряду с этим совместно с НПП «Атамекен» создана рабочая группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по усилению антикоррупционной деятельности.

 

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