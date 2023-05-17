12-летний мальчик угнал внедорожник в Таразе (видео)

Происшествия, Общество, Видеогалерея
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Подростка за рулем автомобиля Subaru полицейские города Тараза выявили, мониторя социальные сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

Скриншот с видео instagram.com/zhambyl_police/

Юного угонщика выдало видео в соцсетях.

Выяснилось, что 12-летний сын взял ключи от машины отца без разрешения и угнал ее.

От стражей порядка папа мальчика узнал и о распространившейся в Сети видеозаписи.

Теперь хозяину Subaru предстоит заплатить штраф в 50 МРП по части 5 административной статьи «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления». Автомобиль водворен на спецстоянку.

А с юным таразцем и его родителями провели профилактическую беседу.

 

 

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