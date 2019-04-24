12-летняя казахстанка стала двукратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

Спорт
12-летняя Жибек Кулымбетова стала двукратной чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу "Abu-Dhabi World Jiu-Jitsu Championship-2019", передает Inform.kz.
Она представляла серый пояс в весовой категории до 32 кг. В общей сложности казахстанка провела 5 схваток с сильнейшими представителями Испании, ОАЭ и во всех одержала досрочную победу. В финале она болевым приемом одолела соперницу из ОАЭ.
"По воле всевышнего стала двукратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Благодарю тренеров клуба "Sagadat Batyr – QTT" за такую возможность. Очень рада своей победе. Вперед, Казахстан!" – написала Жибек в своем Instagram.
Стоит отметить, что Жибек Кулымбетова ровно год назад на этом же чемпионате мира в Абу-Даби также завоевала "золото".
Юная спортсменка занимается под руководством тренера Нурсултана Орынбасарова больше двух лет в Алматинской области в зале имени генерала-майора и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова Sagadat Batyr. За это время она успела выиграть множество республиканских и международных соревнований.
Она представляла серый пояс в весовой категории до 32 кг. В общей сложности казахстанка провела 5 схваток с сильнейшими представителями Испании, ОАЭ и во всех одержала досрочную победу. В финале она болевым приемом одолела соперницу из ОАЭ.
"По воле всевышнего стала двукратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Благодарю тренеров клуба "Sagadat Batyr – QTT" за такую возможность. Очень рада своей победе. Вперед, Казахстан!" – написала Жибек в своем Instagram.
Стоит отметить, что Жибек Кулымбетова ровно год назад на этом же чемпионате мира в Абу-Даби также завоевала "золото".
Юная спортсменка занимается под руководством тренера Нурсултана Орынбасарова больше двух лет в Алматинской области в зале имени генерала-майора и Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова Sagadat Batyr. За это время она успела выиграть множество республиканских и международных соревнований.