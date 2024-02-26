120 сотрудников компании Westoil Software вернулись на рабочие места после длительной забастовки

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В ТОО Westoil Software заявили, что работники вышли на забастовку из-за вмешательства деструктивных сил, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото из открытых источников

Как уточняется, в связи с незаконной забастовкой сотрудников, компания ежедневно терпит многомиллионные убытки, которые уже превышают миллиард тенге.

— Как ранее сообщалось, по решению суда, компания имеет полное право на увольнение сотрудников, не пожелавших вернуться на рабочие места. Мы знаем, что большая часть не вышедших делает это не по своей воле, под давлением деструктивных элементов.  Вместе с тем, мы выражаем благодарность всем, кто прислушался к голосу разума и вернулся на рабочие места. Это всего более 120 человек. Мы заверяем вас, что будем продолжать работать над укреплением финансовой стабильности компании, созданием для вас достойных условий труда, стабильной и своевременной выплаты заработных плат. Уже идет процесс обновления техники предприятия, планируется начало строительство новых теплых боксов для техники и другие улучшения условий труда, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В компании отметили, что вернувшиеся к выполнению своих обязанностей сотрудники вносят значительный вклад в исправление текущего положения нашей компании.

— Оставшихся мы призываем последовать их примеру, вернуться на работу и воссоединить команду, которая столько лет работает вместе. Мы должны вместе найти конструктивный выход из сложившейся ситуации в рамках правового поля. Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время началась внутренняя подготовка к проведению набора нового персонала и предупредили об ответственности за совершение противозаконных действий, — заключили в пресс-службе. 

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