125 МВт вместо текущих 6 МВт: Олжас Бектенов - о мощности проекта «Долина Цодов»

Цифровизация

На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр Олжас Бектенов разъяснил значение проекта «Долина ЦОД» для цифрового развития страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Центры обработки данных становятся базовой инфраструктурой для развития искусственного интеллекта, цифровых сервисов и новой экономики данных. В этой связи для Казахстана важно не только пользоваться внешними вычислительными мощностями, но и создавать собственную инфраструктуру.

«На сегодняшний день все данные всех госорганов находятся в ЦОДе в Астане, мощность которого составляет 6 МВт. Мы сейчас в Экибастузе в первом полугодии следующего года запустим ЦОД мощностью 125 МВт. И в 2028 году запустим еще один точно такой же ЦОД на 125 МВт. Эту работу и дальше будем продолжать»,  – отметил Олжас Бектенов.

Интерес к данному направлению уже проявляют международные технологические компании. В частности, достигнуты договоренности с Firebird, стратегическим партнером которой является NVIDIA. Рассматриваемый объем инвестиций составляет порядка $10 млрд. Развитие такой инфраструктуры позволит Казахстану укрепить цифровой суверенитет, повысить надежность хранения и обработки данных, а также создать основу для дальнейшего развития AI-вычислений, облачных сервисов и экспорта цифровых услуг.

#Правительство #цифровизация #ЦОД

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