13-летний школьник в Актобе умер, ударившись об угол парты

14 декабря в одной из школ Актобе скончался ученик 7 класса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание « Диапазон »

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По информации руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, 13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти.