13-летний школьник в Актобе умер, ударившись об угол парты
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14 декабря в одной из школ Актобе скончался ученик 7 класса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание «Диапазон»
По информации руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, 13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти.
«На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11:25 констатирована смерть», – рассказал глава управздрава.