$136 млн выделит Япония на поддержку рыболовства

Рыбаки несут убытки после сброса воды с АЭС «Фукусима-1», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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В Японии выделили $136 млн на поддержку рыболовства, сообщает агентство Kyodo. Рыбаки несут убытки после сброса воды с АЭС «Фукусима-1», передает телеканал «Известия». Китай и еще несколько стран ввели эмбарго на импорт морепродуктов.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Токио изменит структуру экспорта продукции. Мера должна снизить зависимость от зарубежных рынков сбыта.

Напомним, эксперты из Южной Кореи проконтролируют сброс воды с АЭС «Фукусима-1».