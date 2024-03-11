14 документов подписали Казахстан и Азербайджан

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана был подписан ряд документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

1. Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики;

2. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов;

3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

5. План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы;

6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH);

7. Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;

8. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;

9. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики;

10. Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права «Агентство развития малого и среднего бизнеса» Азербайджанской Республики;

11. План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;

12. План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;

13. Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA);

14. Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО «Государственная техническая служба» Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.