14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области

В состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус
Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресекло противоправную деятельность группы так называемых «черных риелторов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.
В состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего ими таким образом было переоформлено 14 квартир.
Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения, отметили в полиции.
«В ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.