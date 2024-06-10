14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области

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Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресекло противоправную деятельность группы так называемых «черных риелторов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

В состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего ими таким образом было переоформлено 14 квартир.

Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения, отметили в полиции.