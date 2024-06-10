14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области

Криминал
140
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус

Фото: скриншот видео

Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресекло противоправную деятельность группы так называемых «черных риелторов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

В состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего ими таким образом было переоформлено 14 квартир.

Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения, отметили в полиции.

«В ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

 

#квартиры #группировка #риэлторы #черные

Популярное

Все
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению
14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области
Данилина выиграла седьмой титул WTA в карьере
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Таиланд отказался от введения туристического сбора
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Фасовщика наркотиков задержали в Усть-Каменогорске
Казахстанского разбойника задержали в России спустя 25 лет
Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала г…
Скрывавшегося 27 лет преступника этапировали из Бельгии в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]