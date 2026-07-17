14-летний Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной»

Он будет выступать за молодёжные команды каталонского клуба

Фото: championat.com/football

Испанская «Барселона» подписала контракт с 14-летним футболистом юниорской сборной Казахстана Каримом Мендикановым. Об этом сообщил сам футболист, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

«Очень горжусь тем, что подписал контракт с клубом всей моей жизни», — написал Мендиканов на своей странице в социальной сети, прикрепив фотографию из офиса «Барселоны».

Ранее Мендиканов выступал за юношескую команду «Сан-Кугат» из Каталонии. Также на счету юного футболиста один матч в составе юниорской сборной Казахстана до 16 лет.

Мендиканов родился 10 ноября 2011 года в городе Уральск.