В Лондоне полиция спасла фаната Аргентины от разъяренной толпы англичан

Разъяренные английские болельщики окружили фаната сборной Аргентины в Лондоне после полуфинала ЧМ-2026. Полиции пришлось оперативно вмешаться и спасти мужчину, усадив его в фургон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция Лондона предотвратила нападение группы рассерженных английских болельщиков на поклонника сборной Аргентины после полуфинального матча чемпионата мира-2026, сообщает Politics UK в соцсети X.

Инцидент произошел в Лондоне после игры, завершившейся волевой победой аргентинцев (2:1). Англичане вели в счете после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, однако пропустили два мяча в концовке — на 85-й минуте дальним ударом сравнял счет Энцо Фернандес, а на 92-й Лаутаро Мартинес принес победу аргентинцам.

На опубликованных кадрах видно, как английские фанаты окружили мужчину в форме сборной Аргентины, после чего полицейские оперативно вмешались и оттеснили толпу, забрав его в свой фургон.

Разочарование английских болельщиков выплеснулось на улицы не только в Лондоне, но и в других городах. Ранее сообщалось о стычках у стадиона в Атланте, где полиция произвела несколько арестов, а также о драках в Бирмингеме и Нью-Йорке.

В финале сборная Аргентины встретится с Испанией.