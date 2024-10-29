15-килограммовую опухоль удалили у пациентки в Алматы

Алматинские онкологи успешно провели операцию по удалению опухоли яичника, вес которой составил внушительные 14 кг 770 граммов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам руководителя онкогинекологического отделения Алматинского онкологического центра Райхан Болатбековой, такие опухоли часто развиваются вследствие гормональных нарушений и могут длительное время не проявлять себя заметными симптомами.

Женщины обычно обращаются к врачу лишь тогда, когда заметно увеличивается живот, часто принимая его рост за обычное изменение веса.

«К сожалению, у многих женщин отсутствует привычка к регулярному самоконтролю. Они часто не считают нужным обследоваться до последнего и ждут приглашения от врача», – подчеркивает Болатбекова, отмечая важность личной инициативы и внимательного отношения к своему здоровью.

После удаления опухоли, которая оказалась пограничной (на грани между доброкачественной и злокачественной), пациентку выписали домой. В таких случаях операции, как правило, оказывается достаточно для полного выздоровления.

Этот случай не единственный. В отделении уже удаляли опухоль весом 18 кг, а также регулярно поступают пациентки с новообразованиями массой 7–8 кг.

Наибольшее количество пациенток с подобными заболеваниями – это женщины в возрасте от 40 до 55 лет. Болатбекова также напоминает, что рак шейки матки остается вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин как в Алматы, так и во всем мире. Только с начала года в Алматы выявлено более 200 новых случаев.

«Современные методы диагностики и лечения увеличивают общую выживаемость, но важно понимать, что рак шейки матки можно полностью предотвратить», – отмечает Болатбекова.

Именно с этой целью в Казахстане началась вакцинация девочек 11–13 лет от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.