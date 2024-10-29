15-килограммовую опухоль удалили у пациентки в Алматы

Алматинские онкологи успешно провели операцию по удалению опухоли яичника, вес которой составил внушительные 14 кг 770 граммов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК
По словам руководителя онкогинекологического отделения Алматинского онкологического центра Райхан Болатбековой, такие опухоли часто развиваются вследствие гормональных нарушений и могут длительное время не проявлять себя заметными симптомами.
Женщины обычно обращаются к врачу лишь тогда, когда заметно увеличивается живот, часто принимая его рост за обычное изменение веса.
«К сожалению, у многих женщин отсутствует привычка к регулярному самоконтролю. Они часто не считают нужным обследоваться до последнего и ждут приглашения от врача», – подчеркивает Болатбекова, отмечая важность личной инициативы и внимательного отношения к своему здоровью.
После удаления опухоли, которая оказалась пограничной (на грани между доброкачественной и злокачественной), пациентку выписали домой. В таких случаях операции, как правило, оказывается достаточно для полного выздоровления.
Этот случай не единственный. В отделении уже удаляли опухоль весом 18 кг, а также регулярно поступают пациентки с новообразованиями массой 7–8 кг.
Наибольшее количество пациенток с подобными заболеваниями – это женщины в возрасте от 40 до 55 лет. Болатбекова также напоминает, что рак шейки матки остается вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин как в Алматы, так и во всем мире. Только с начала года в Алматы выявлено более 200 новых случаев.
«Современные методы диагностики и лечения увеличивают общую выживаемость, но важно понимать, что рак шейки матки можно полностью предотвратить», – отмечает Болатбекова.
Именно с этой целью в Казахстане началась вакцинация девочек 11–13 лет от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.