15-летний мотоциклист погиб при столкновении с КамАЗом в Атырау

Ехавший на мотоцикле подросток врезался в КамАЗ в городе Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, трагический случай произошел в пригородном селе Еркинкала.

Мотоцикл под управлением 15-летнего подростка врезался в КамАЗ. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

«Всего с начала года в Атырау зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 15 по 31 мая проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» – сообщили в ведомстве.

Полицейские призывают родителей во время летних каникул уделить особое внимание досугу детей.