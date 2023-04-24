15-летний водитель насмерть сбил маленького ребенка в Саркане

Школьник за рулем иномарки насмерть сбил малолетнего ребенка в городе Саркане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото из открытых источников

Трагедия произошла вечером 23 апреля на одной из улиц Саркана. Под колеса Honda Odyssey попал 4-летний ребенок, который скончался, когда его доставили в районную больницу. Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник.

Разбирательством по факту занимаются полицейские Сарканского района. Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по части 3 уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Автомашина помещена на спецстоянку.