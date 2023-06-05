"15 патронов кому-то могу всадить" – видео вооруженного павлодарца привлекло внимание полиции

Жителя города Павлодара задержали после видео в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

На одной из страниц в Instagram 2 июня было опубликовано видео, где мужчина «рекламирует» огнестрельное оружие.

«Теперь 15 патронов я кому-то могу всадить. Будем попробовать скоро», – сопровождает словами свое видео автор.

«Оперативники управления по борьбе с организованной преступностью установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Павлодара, у которого изъят пневматический пистолет Стечкин. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.