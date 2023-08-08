15 тысяч умерших граждан числятся в очередях нуждающихся в жилье

Об этом сообщил в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций зампредседателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бауыржан Кабдол сообщил, что на сегодняшний день в очередях нуждающихся в жилье состоят 646 819 казахстанских граждан. Причем в последние годы она очень активно растет. Так, за последние 10 лет очередь увеличилась в 6 раз.

«Вместе с тем, от граждан продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что в очереди состоят люди, имеющие собственное жилье. В этой связи МИИР РК совместно с МЦРИАП был проведен анализ действующих списков очередников на предмет соответстия требованиям закона, который выявил следующие несоответствия: 96,1 тыс. очередников имели собственное жилье в последние 5 лет, 533 очередника не имеют гражданства РК, у 91,4 тыс. очередников место регистрации не совпадает с регионом, где они состоят в очереди, 29 тыс. не имеют регистрации, 15,6 тыс. числятся умершими», сообщил зампредседателя КДСЖКХ.

Таким образом, около 232 тысяч очередников потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди.

«Инвентаризация позволит ускорить процесс движения очереди и защитить действительно нуждающихся очередников от любых злоупотреблений их законными правами», - добавил Бауыржан Кабдол.