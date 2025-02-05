16 млрд кубометров воды направит Узбекистан в Казахстан до 1 октября

Водное хозяйство
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Это на 1 млрд больше, чем в прошлом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16 млрд кубометров воды направит Узбекистан в Казахстан до 1 октября этого года. Об этом на 12-заседании Совместной рабочей группы по углублению двустороннего водного сотрудничества договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

Стороны отметили, что за прошлый водохозяйственный год (октябрь 2023 года – октябрь 2024 года) в Казахстан было направлено 15 млрд кубометров воды. Таким образом, в этот водохозяйственный год ожидается увеличение этого объема на 1 млрд кубометров.

Также узбекская сторона поможет обеспечить стабильную подачу воды через канал «Достык» в поливной сезон 2025 года.

Кроме того, министры договорились о совместном проведении ремонтных работ на межгосударственных каналах, что улучшит подачу воды аграриям Туркестанской области Казахстана и Джизакской области Узбекистана.

«Еще одной темой для обсуждения стала автоматизация учета воды на реке Сырдарья. Ранее мы определили 10 первых точек, по 5 в каждой из стран, где будут установлены такие системы. На сегодня мы согласовали техническое задание для разработки технико-экономического обоснования проекта. В феврале состоится встреча совместной рабочей группы с представителями международных организаций для обсуждения дальнейших совместных действий»,– сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

#Казахстан #Узбекистан #вода

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