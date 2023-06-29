17-летний скутерист погиб после столкновения с авто в Актобе
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Несовершеннолетний погиб в результате столкновения легковушки и скутера в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
28 июня по проспекту Абылхаир хана, напротив мечети Нур-Гасыр, столкнулись автомашина ВАЗ-21103 и скутер.
После аварии 17-летнего водителя скутера доставили в Центр материнства и детства, однако от полученных травм он скончался в реанимации спустя несколько часов.
Попал в больницу также 19-летний пассажир скутера.
Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».