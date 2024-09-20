175 млн тенге взыскали с недропользователя в Мангистау
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ТОО обязали возместить государству нанесенный ущерб, сообщает Kazpravda.kz
Прокуратура Мангистауской области в ходе проверки управления земельных отношений установила нарушения в сфере законодательства о недрах и недропользовании.
«Так, недропользователем ТОО «BNG Ltd»не исполнялись обязательства по расходам на социально-экономическое развитие региона в период добычи недр за 2022-2023 годы. Принятые меры прокурорского надзора обеспечили взыскание в доход государства 175 млн тенге», – подытожили в надзорном органе.