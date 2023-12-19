18-летний таксист пропал по дороге из Астаны в Караганду

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Его мать обратилась в полицию с заявлением, передает корреспондент Kazpravda.kz   

Фото: instagram.com/police__astana

В управление полиции района Байконыр Астаны с заявлением обратилась горожанка с просьбой помочь в поиске 18-летнего сына, который выехал из дома заниматься частным извозом на арендованной машине Chevrolet Cobalt.

«На поиски молодого человека ориентирован личный состав ДП Астаны и приданные силы. Проверяются места массовой концентрации людей, хостелы и гостиницы, устанавливается круг связей без вести пропавшего, просматриваются камеры видеонаблюдений. В ходе проверки было установлено, что он выехал из Астаны в Караганду и заехал в Алматинскую область», ­– рассказали стражи порядка.  

Полицейские просят владеющих информацией о парне позвонить по телефонам отдела криминальной полиции УП района Байконыр: 8 (7172) 71-60-87, 8 (7172) 20-23-29, 8 (775) 217-80-98.

#Астана #полиция #пропажа #розыск #таксист #сведения

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