Кампания по защите сельхозугодий от стадных саранчовых вредителей продолжается, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

На сегодняшний день в рамках защитных мероприятий химической обработке подвергнуто 1,8 млн га, что составляет 86,6% от запланированного объема в 2,1 млн га.

Задействовано 459 единиц специализированной опрыскивающей техники.

В Туркестанской области химические обработки практически завершены, обработано 371,79 тыс. га.

В Жамбылской области обработано 86,12 тыс. га (80%).

Мероприятия ведутся еще в 13 регионах страны, включая Костанайскую область — 391,04 тыс. га, Актюбинскую — 388,93 тыс. га, Западно-Казахстанскую — 191,48 тыс. га, Акмолинскую — 65,31 тыс. га, Атыраускую — 50,84 тыс. га, Карагандинскую — 39,28 тыс. га и другие.

Повреждений сельскохозяйственных культур не зафиксировано.

Регионы обеспечены необходимым количеством техники, химических препаратов и других ресурсов.

При возникновении вопросов по организации борьбы с саранчовыми просим обращаться в Call-центр по номеру: 8 (7172) 72-53-83 или чат-бот в Telegram-канале: Саранча/Шегіртке 2025.