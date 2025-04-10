Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Петр Ильич Чайковский - композитор, чья музыка словно оживает, превращая каждую ноту в переживание. Его романсы и камерные произведения - это мир, наполненный изысканной лирикой, тонкой драматургией и душевной глубиной.

Этот концерт станет настоящим погружением в атмосферу его музыки.

Главные особенности вечера: необычный формат - зрители расположатся прямо на сцене, оказываясь внутри музыкального действия.

Это редкая возможность услышать Чайковского так, словно вы находитесь в самом сердце его музыки. Государственное трио FORTE TRIO и заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, известный своим выразительным и глубоким голосом, исполнят лучшие романсы и камерные сочинения Чайковского. Этот вечер - встреча с Чайковским в особой обстановке, где его музыка прозвучит по-новому близко и лично.

Государственное трио FORTE TRIO создал прославленный пианист, профессор, заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев. Он соединил в классический ансамбль скрипку (Максат Джусупов), виолончель (Мурат Нарбеков) и фортепиано (на нем играет сам маэстро Тимур Урманчеев). Это первый и пока единственный музыкальный коллектив в Казахстане с таким составом инструментов.

Репертуар FORTE TRIO охватывает широкий спектр музыкальных произведений: от барочной музыки до джаза, от классических произведений до современных композиций.

Музыканты в своих концертных программах обращаются к вершинам исполнительского искусства, приобщая самую широкую публику к выдающимся шедеврам мировой музыкальной культуры.