186 млн человек останутся без работы в 2026 году

Глобальная безработица остаётся стабильной, прогресс в направлении достойной занятости застопорился, согласно новому докладу Международной организации труда (МОТ). В докладе также предупреждается, что молодёжь продолжает испытывать трудности, а неопределённость искусственного интеллекта и торговой политики рискуют ещё больше подорвать рынок труда, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отчёт «Занятость и социальные тенденции 2026» показывает, что хотя глобальный уровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 4,9 процента в 2026 году — что эквивалентно 186 миллионам человек — миллионы работников по всему миру всё ещё не имеют доступа к качественной работе.

«Устойчивый рост и стабильные показатели безработицы не должны отвлекать нас от глубокой реальности: сотни миллионов работников остаются в ловушке бедности, неформальности и исключения», — сказал генеральный директор МОТ Гилберт Ф. Хунгбо.

Почти 300 миллионов работников продолжают жить в крайней нищете, зарабатывая менее 3 долларов США в день, в то время как рост неформальных отношений растёт: к 2026 году ожидается, что 2,1 миллиарда работников будут занимать неформальные рабочие места, с ограниченным доступом к социальной защите, правам на работе и гарантии занятости.  

В отчёте, в котором представлены данные по регионам, группам доходов, полу и возрасту, отмечается, что замедление перехода экономик к более ценным отраслям или услугам является серьёзным препятствием для устойчивого прогресса в области качества занятости и роста производительности.

Молодые люди продолжают испытывать трудности. Уровень безработицы среди молодежи вырос до 12,4 процента в 2025 году, при этом около 260 миллионов молодых людей не получают образование, трудоустройство или обучение (NEET). В странах с низким уровнем дохода уровень NEET составляет пугающие 27,9 процента. МОТ предупредила, что искусственный интеллект и автоматизация могут усугубить проблемы, особенно для образованной молодежи в странах с высоким уровнем дохода, ищущей свою первую работу в высококвалифицированных профессиях.

Женщины по-прежнему сталкиваются с укоренившимися барьерами, в значительной степени обусловленными социальными нормами и стереотипами. Они составляют всего две пятых мировой занятости и на 24 процента реже, чем мужчины, участвуют в рабочей силе.  

В отчете также анализируется, как меняющаяся демография меняет рынки труда.

Старение населения замедляет рост рабочей силы в более богатых экономиках, поскольку меньше людей трудоспособного возраста доступно для работы или сохранения работы, в то время как страны с низким уровнем дохода пытаются превратить быстрый рост населения в продуктивные рабочие места. Рост занятости в 2026 году прогнозируется на уровне 0,5 процента в странах с верхним средним уровнем дохода, 1,8 процента в странах с низким средним уровнем дохода и 3,1 процента в странах с низким доходом. Без достаточного количества продуктивных рабочих мест бедные страны рискуют растратить свои демографические дивиденды, предупредила МОТ.

Слабый рост производительности труда в странах с низким уровнем дохода также углубляет географическое неравенство, тормозит прогресс к достойной работе и замедляет сближение уровня жизни с развитыми экономиками.

