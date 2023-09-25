19-летний отчим убил четырёхлетнего ребенка в Алматы

Глава фонда "#НеМолчиKZ" правозащитница Дина Смаилова сообщила о смерти четырёхлетнего ребёнка от избиения отчимом, передает Kazpravda.kz .

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"В Фонд #НемолчиKZ поступила страшная информация: отчим избил ребёнка. Малыш умер! Департамент полиции Алматы Наурызбайского района СРОЧНО просим подтвердить или опровергнуть данную информацию!" - написала Смаилова в соцсетях.

В пресс-службе ДП Алматы информацию подтвердили.

По данным департамента, трагедия произошла в Наурызбайском районе города.

"Подозреваемый в совершении преступления - гражданин 2004 года рождения - задержан и водворён в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по части 3 статьи 99 УК РК", - говорится в сообщении ДП.

В полиции отметили, что ход расследования дела взят на особый контроль руководством департамента.