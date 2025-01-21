19-летний парень застрелился во время тренировки в Астане

Трагедия произошла в стрелковом клубе «Keiki Mergen», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пострадавший скончался на месте.

«По факту обнаружения трупа 19-летнего жителя столицы зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в полиции.

По информации на паблике Kris_p_astana, парень тренировался с пистолетом марки «Tanfoglio Limited Custom». После нескольких выстрелов, он внезапно направил оружие себе в голову и застрелился.