19 медалей на международной арене завоевали казахстанские спортсмены за выходные

Спорт

Наиболее успешным стало выступление национальной команды по боксу на втором этапе Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне. Казахстанские боксеры завоевали восемь медалей — пять золотых и три бронзовые, передает Kazpravda.kz

Казахстанские спортсмены успешно выступили на крупнейших международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, завоевав за прошедшие выходные 19 медалей различного достоинства.

Сразу несколько национальных сборных отметились высокими результатами на мировых и континентальных стартах, подтвердив конкурентоспособность казахстанского спорта на международной арене.

Наиболее успешным стало выступление национальной команды по боксу на втором этапе Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне. Казахстанские боксеры завоевали восемь медалей — пять золотых и три бронзовые. Победителями турнира стали Санжар Ташкенбай, Абылайхан Жусупов, Айбек Оралбай, Назым Кызайбай и Виктория Графеева.

На чемпионате Азии по каратэ WKF на острове Бали национальная команда завоевала семь наград — две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Чемпионами Азии стали Жоламан Бигабыл и Олжас Алтынбек, подтвердив высокий уровень казахстанской школы каратэ.

Еще одну золотую медаль стране принесла сборная Казахстана по легкой атлетике. На чемпионате Азии по эстафетному бегу в китайском Шаосине казахстанская команда одержала победу в смешанной эстафете 4×400 метров. В состав победного квартета вошли Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс.

Историческим стало выступление казахстанских фехтовальщиков на чемпионате Азии в Нью-Дели. Ирина Бакалдина впервые в истории отечественного фехтования завоевала золотую медаль континентального первенства в индивидуальной женской шпаге. Еще одну награду в копилку страны принес Руслан Курбанов, ставший бронзовым призером соревнований в индивидуальной шпаге среди мужчин.

Очередной успех зафиксирован и в пулевой стрельбе. На юниорском чемпионате мира в Германии Ринат Казаченко завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. Эта награда стала первой медалью Казахстана на текущем мировом первенстве.

Результаты прошедших выходных вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов и эффективность системной работы по развитию олимпийских видов спорта в стране.

#Казахстан #Спорт #достижения

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