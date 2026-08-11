Геннадий Головкин стал кандидатом на пост вице-президента ISSA

Его кандидатура прошла предусмотренные процедуры проверки на соответствие квалификационным и этическим требованиям

Фото: НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по Азии и Европе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Геннадий Головкин представляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана и зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Исполнительный комитет ISSA на период 2026–2029 годов. Соответствующий список направлен всем НОК - членам ISSA.

Выборы состоятся 12 сентября 2026 года в рамках 15-й Генеральной ассамблеи ISSA в Таифе (Саудовская Аравия).

Спортивная ассоциация исламской солидарности объединяет Национальные Олимпийские комитеты стран - членов Организации исламского сотрудничества. Одним из ключевых спортивных событий под эгидой ISSA являются Игры исламской солидарности, отметили в НОК.

Напомним, в июне Головкина официально включили в Международный зал славы бокса. Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.