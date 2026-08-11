Геннадий Головкин стал кандидатом на пост вице-президента ISSA

Спорт

Его кандидатура прошла предусмотренные процедуры проверки на соответствие квалификационным и этическим требованиям

Фото: НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по Азии и Европе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Геннадий Головкин представляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана и зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Исполнительный комитет ISSA на период 2026–2029 годов. Соответствующий список направлен всем НОК - членам ISSA.

Выборы состоятся 12 сентября 2026 года в рамках 15-й Генеральной ассамблеи ISSA в Таифе (Саудовская Аравия).

Спортивная ассоциация исламской солидарности объединяет Национальные Олимпийские комитеты стран - членов Организации исламского сотрудничества. Одним из ключевых спортивных событий под эгидой ISSA являются Игры исламской солидарности, отметили в НОК.

Напомним, в июне Головкина официально включили в Международный зал славы бокса. Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

#кандидат #Головкин #ISSA

Популярное

Все
Мичуринский завод наращивает мощности
Перспективы отечественных биотехнологий
Работать слаженно и эффективно
Духовное достояние народа
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Проведено контрольное тестирование
Развивать потенциал молодых авторов
Разводят в пустыне форель
Распоряжение Главы государства о назначении
Четыре золота из Киото
Произведениям классика необходимо новое прочтение
Успешный старт юниоров
Фокус на резерв
В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026
Диалог со временем
Распоряжение Главы государства о назначении
Победный марш «Ордабасы»
Ключевой институт представительной власти
Меньше бумаг – больше заботы!
Остаться с... долгами
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Семья как главная ценность
Молоко не пропадет
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Первенство планеты – на Капшагае
Крепким должен быть крепеж
Подсолнухи, фото и... штраф
Национальный поэт мирового масштаба
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

Женская сборная Тараза стала чемпионом Казахстана по водном…
Неделя спорта стартовала в Ботаническом саду Астаны
Нокаут в первом раунде
Фокус на резерв

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]