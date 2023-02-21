2 человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в ЗКО

2 человека погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

21 февраля в 10:30 на 241 км автодороги Самара – Шымкент, в 3 км от поселка Махамбет, 30-летний водитель автомашины Toyota Alphard допустил лобовое столкновение с Hyundai Santa Fe под управлением 57-летнего водителя.

На месте происшествия скончались 29-летний пассажир автомашины Toyota и 56-летняя пассажирка Hyundai.

Оба водителя и трое пассажиров с различными травмами доставлены в Уральскую городскую многопрофильную больницу.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены все соответствующие экспертизы.