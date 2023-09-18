2 человека пострадали при вспышке газа в Алматинской области

Вспышка газовоздушной смеси произошла в жилом доме в Алматинской области, пострадали 2 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

17 сентября в селе Кайназар Жамбылского района, в частном жилом доме по улице Астана, произошла вспышка газовоздушной смеси. Она привела к частичному обрушению кровли дома на площади 50 квадратных метров без возгорания.

На место в 8:55 выехали сотрудники департамента по ЧС.

С ожогами в состоянии средней степени тяжести в больницу попали двое мужчин 1964 и 1961 годов рождения.

Предварительная причина происшествия – утечка газа.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования.