2 игорных заведения скрывались в арендованных квартирах в центре Кызылорды

Двух подозреваемых в организации незаконного иогрного бизнеса задержали в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

22 июля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры в центре Кызылорды выявили 2 подпольных игорных заведения.

Располагались они в двух арендованных квартирах. Там изъяли 15 компьютеров и свыше 400 тысяч тенге.

Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Организация незаконного игорного бизнеса».

Задержаны двое подозреваемых жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники.