2 игорных заведения скрывались в арендованных квартирах в центре Кызылорды
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Двух подозреваемых в организации незаконного иогрного бизнеса задержали в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
22 июля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры в центре Кызылорды выявили 2 подпольных игорных заведения.
Располагались они в двух арендованных квартирах. Там изъяли 15 компьютеров и свыше 400 тысяч тенге.
Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Организация незаконного игорного бизнеса».
Задержаны двое подозреваемых жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники.