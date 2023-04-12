2-летний ребенок погиб в ДТП в Павлодарской области

Ребенок погиб, трое взрослых попали в больницу после ДТП в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

9 апреля в 20:30 на пересечении автодорог Ленинский – Курчатов и Аксу – Уштерек, вблизи города Аксу, столкнулись автомобили Тoyota Corona и Audi-80.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 2-летний пассажир Audi, водитель этой машины, 28- и 29-летние пассажиры с травмами госпитализированы в больницу.

Авто водворены на штрафстоянку.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».