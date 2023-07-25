2-летняя девочка в Уральске погибла, упав в уличный туалет
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2-летняя девочка в городе Уральске упала в туалет во дворе дома и погибла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Инцидент произошел 21 июля около 20:00 по улице Абылай хана в поселке Деркул.
Ә. 2021 года рождения играла во дворе дома без присмотра родителей и упала в яму уличного туалета.
Видевшие это дети сразу же сообщили родителям.
На место происшествия приехала скорая помощь, но девочку спасти не удалось.
Факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.