2-летняя девочка в Уральске погибла, упав в уличный туалет

2-летняя девочка в городе Уральске упала в туалет во дворе дома и погибла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Инцидент произошел 21 июля около 20:00 по улице Абылай хана в поселке Деркул.

Ә. 2021 года рождения играла во дворе дома без присмотра родителей и упала в яму уличного туалета.

Видевшие это дети сразу же сообщили родителям.

На место происшествия приехала скорая помощь, но девочку спасти не удалось.

Факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.