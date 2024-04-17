2 млрд тенге сэкономят в Астане за счет паводковых вод

В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Рысбек Жантыкеев

По данным ведомства, это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.