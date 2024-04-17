2 млрд тенге сэкономят в Астане за счет паводковых вод
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В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации
По данным ведомства, это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.
«Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге. Повышение уровня воды в Астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на ее очистке», - говорится в пресс-релизе.