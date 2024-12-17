20 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлится до 30 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Зарегистрироваться можно будет на сайте Наццентра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Для улучшения подготовки к ЕНТ запущены тренировочные тесты. На сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе». Также для всех абитуриентов в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая таблица и таблица растворимости солей.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

#ЕНТ #январь

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