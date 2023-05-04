20-летний житель Кокшетау погиб от удара током

Досудебное расследование начали по факту гибели 20-летнего рабочего в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Трагедия произошла 30 апреля на пересечении улиц Ташенова – Валиханова, где во время строительных работ разнорабочий получил поражение электрическим током.

20-летний житель Кокшетау скончался на месте происшествия. Установлено, что молодой человек работал в одном из местных предприятий.

Отдел полиции города начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.