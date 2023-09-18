20-метровый торт испекли в Семее ко дню города

День города отметили в Семее в минувшие выходные. В рамках празднования прошло около 20 различных мероприятий. Горожане приняли участие в велотуре, спортивных и творческих состязаниях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24» .

Фото: arnapress.kz

Отмечается, что главным подарком для семейчан стал гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады и красочный фейерверк. Свыше 500 велосипедистов в знак любви к своему городу ранним воскресным утром проехались по родным улицам. Всего участники велотура преодолели 10 километров.

"Мы специально сюда приехали, чтобы организовать велотур. Что значит велотур? Это значит здоровье, это значит движение", - говорит посол Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс.

Активный образ жизни поддержали и дети с особыми потребностями. Для них с участием четырехкратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ильи Ильина прошел фестиваль "Аман келешек".

А в центральном парке прошел фестиваль молодых талантов "Осенняя феерия", шоу на ходулях и мыльных пузырей. Для мужчин занятия тоже нашлись. На Арбате для них организовали спортивный конкурс "Семей батыры". А вот сладкоежки собрались на набережной Иртыша. В конкурсе на поедание пончиков оказалась быстрее всех женская половина.

Не обошлось и без праздничного угощения. Лучшие кондитеры испекли для горожан 20-метровый торт.

"Год назад указом президента возродилась наша область. Семей стал административным центром. Поэтому мы решили уделить празднованию города особое внимание. Для его развития делается очень многое. Как никогда ранее приводим в порядок всю инфраструктуру, создаем комфортные условия для проживания горожан. Планов еще очень много. Вскоре жители ощутят положительные перемены", - поделился аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Но всё же главным подарком для горожан стал гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады Маржан Арапбаевой, Али Окаповым, Раймом и многих других. Кульминацией вечера стал праздничный и яркий фейерверк.