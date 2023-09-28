20-ю медаль принес Казахстану гимнаст Нариман Курбанов на Азиаде
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Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне.
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место.
Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя - 15.500.
Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой - 15.166.
В активе сборной Казахстана уже 20 наград.