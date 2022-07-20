Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Сельское хозяйство
21 млн га пустующих и незаконно выданных пастбищ установили в Казахстане

В Казахстане за последние 3 года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Вопросы рационального использования пастбищных участков и обеспечение их доступности находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

Только за последние 3 года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн га и вовлечены в оборот 4 млн га.

«Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации», – отметили в высшем надзорном органе Казахстана.

На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств.

«Для улучшения ситуации в текущем году совместно с Министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га.

По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит не допускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам», – сообщили в Генпрокуратуре.

За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу.

Работа в данном направлении продолжается.

 

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