22 дома снесут, пострадавшим окажут матпомощь – акимат области Жетысу о последствиях потопа

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В пресс-службе акима области Жетысу рассказали о результатах обследования всех домов в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района после потопа, произошедшего ранее в связи с обильными осадками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы акимата области Жетысу

По результатам обследования выявлено 89 домов, пострадавших от подтопления. При этом из них предварительно признаны аварийными и определены под снос 22 дома. Остальные пострадавшие 67 домов подлежат текущему и капитальному ремонту, отметили в акимате.

Сообщается, что на сегодня завершены работы по очистке дворов и улиц населенных пунктов от грязевых и других видов мусора. Также полностью очищены 200 жилых дворов и вывезено более 200 тонн мусора. Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 400 человек и более 50 единиц техники.

"Вместе с тем на данном этапе производится работа по очистке, расширению пропускной способности русла канала в целях предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем. Кроме того, будут произведены работы по среднему ремонту 12,7 км автомобильных дорог на 7 улицах, будут установлены опоры уличного освещения протяженностью 4 км на 4 улицах данных населенных пунктов", – рассказали в акимате.

Там же добавили, что по завершению подсчетов материального ущерба всем пострадавшим жителям населенных пунктов будет оказана соответствующая материальная помощь.

Напомним, 12 августа в селах Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территорий четырех улиц населенного пункта.

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