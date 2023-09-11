26 человек погибли в катастрофе с паромом в Нигерии

В Нигерии не менее 26 человек погибли при опрокидывании парома на реке Нигер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Экстренными службами были обнаружены тела 26 погибших, 44 человека всё еще считаются пропавшими без вести, сообщает издание The Nation.

Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигера (NSEMA) подтвердило, что на борту судна находилось более 100 человек, 30 из них удалось спасти.

Авария с плавсредством произошла около 08:00 (13:00 по времени Астаны) в воскресенье между плотинами Джабба и Каинджи в районе Гбаджибо местного самоуправления Моква.

Спасательные работы продолжаются.

Ранее в этот день в результате столкновения двух катеров на юге Франции получили травмы 13 человек. Инцидент произошел в Средиземном море в 900 м от берега в районе мыса Круазет, неподалеку от Марселя. Предварительно, прогулочный катер, на котором находились семеро туристов, потерял управление.