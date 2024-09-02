Астанчанка «продала» дешевые туры на 60 млн тенге

После получения денег правонарушительница не выполнила обязательств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Одна из пострадавших обратилась с заявлением в полицию и рассказала о том, что увидела в соцсетях заманчивую рекламу о «горящих путевках».

Поверив подозреваемой, она перечислила ей более одного миллиона тенге. Однако отправиться на отдых семья потерпевшей так и не смогла.

«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана девушка, которая обманным путем, под предлогом продажи путевок по «горящим турам» за границу, завладела деньгами у жителей города. Люди уверяют, что, несмотря на коллективные заявления, злоумышленница продолжала рекламировать свои туры и обманывать граждан. Сумма общего ущерба составляет порядка 60-ти миллионов тенге. Задержанная дала признательные показания», – детализировали в правоохранительных органах.



В полиции добавили, что по данному преступлению было возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.