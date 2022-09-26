3 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Кызылординской области

3 человека погибли, 8 получили травмы в ДТП в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Авария произошла 24 сентября между аулами в Шиелийском районе.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи уголовной статьи «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.