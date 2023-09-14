3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детсада в Алматинской области

Полиция в Алматинской области начала расследование по факту гибели малолетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Фото: Kazpravda.kz

Несчастный случай произошел на территории одного из детских садов в селе Кырбалтабай Енбекшиказахского района.

3-летний ребенок упал в открытый канализационный септик и скончался позже в сельской больнице.

13 сентября около 13:08 об инциденте сообщили в управление полиции района.

«Факт был зарегистрирован по части 2 уголовной статьи 141 – ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента.

Ход расследования взят мною на контроль», – отметил Аленов.

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