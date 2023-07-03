3-летний ребенок утонул в септике на стройке в Акмолинской области

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«1 июля в 17:00 в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило телефонное сообщение о том, что на территории строящегося детского сада на станции Тонкерис в септике утонул 3-летний ребенок.

По несчастному случаю назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировала пост одного из местных Instagram-пабликов пресс-служба ДП области.

Отреагировали на публикацию и в акимате Шортандинского района. Здесь заверили, что стройка была огорожена.

«Строительство данного объекта было начато в 2018 году. Подрядная организация должна была завершить объект в 2021 году. По причине отставания от графика строительства с подрядной организацией ведутся судебные разбирательства. Периметр объекта огорожен», – отметили в местном исполнительном органе.