3 марта состоится совместное заседание палат Парламента

Политика
Талгат Исенов
Председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в Астане", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Казахстане в период с 26 января по 26 февраля проходило всенародное обсуждение поправок в Конституцию, касающееся перераспределения государственной власти.

Сегодня Глава государства провел заседание рабочей группы  по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, на котором были определены сроки вынесения их на рассмотрение Парламента.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]