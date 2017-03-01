3 марта состоится совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в Астане", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Казахстане в период с 26 января по 26 февраля проходило всенародное обсуждение поправок в Конституцию
, касающееся перераспределения государственной власти.
Сегодня Глава государства провел заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, на котором были определены сроки вынесения их на рассмотрение Парламента.