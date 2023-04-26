3 тела нашли в сгоревшем гараже пожарные Уральска

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В Уральске пожар унес жизни троих человек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Пожар начался 26 апреля в 20:58. Позже огнем охватило и кровлю жилого дома. Пожарные ликвидировали огонь в 22:02.

В гараже спасатели обнаружили 3 тела.

«Причина пожара и ущерб устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 23 сотрудника и 7 единиц техники», – говорится в сообщении.