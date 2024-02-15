30 сломанных транзитных большегрузов простаивают на дороге Самара-Шымкент

Есть проблемы по интенсивности дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»

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Сообщается, что сейчас между Хромтау и Карабутаком простаивают 30 сломанных транзитных большегрузов. В этой связи наблюдаются проблемы обеспечения интенсивности движения.



Однако, темпы работы не снижаются. Сотрудники областного филиала привлекают дополнительную дорожную технику. Также на всей протяженности участка проводится подсыпка противогололедных реагентов.

Напомним, что 14 февраля сообщалось, из-за непогоды на автодороге республиканского значения Самара – Шымкент между Актобе и селом Карабутак скопилось более 2,5 тысяч грузовых машин.